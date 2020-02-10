Киев, , 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом прессе сегодня, 10 февраля, сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

«Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина — важный пункт европейской политики», — сказал Ишингер.

Офис президента Украины пока не уточняет детали участия Зеленского в этом форуме.

Между тем, украинский политический эксперт Борис Кушнирук, ссылаясь на свои источники, заявляет, что команда Зеленского делает все возможное, чтобы не пустить бывшего президента страны Петра Порошенко на политику безопасности конференцию в Мюнхен.

«Так работают подсознательные комплексы… Зеленский понимает, насколько будет выглядеть некомпетентно и непрофессионально на фоне Порошенко во время этой конференции», — заявил Кушнирук.

Официальных комментариев от партии Порошенко «Европейская солидарность» на этот счет также нет.

Мюнхенская конференции по безопасности 2020 года состоится 14−16 февраля.