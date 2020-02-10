Москва, , 18:51 — REGNUM Власти Российской Федерации не исключают проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться», — сказал Песков.

Напомним, что в сирийской провинции Идлиб, где окопались террористические группировки, ситуация резко обострилась в последние дни. Сирийские правительственные войска развивают успешное наступление в южных районах провинции. В ходе этого наступления погибли несколько турецких военных и гражданских лиц, которые фактически находились в расположении террористических группировок.

Турция ответила ударами по сирийской армии, а также введением в Идлиб крупной армейской группировки с бронетехникой.

Однако сирийская армия не собирается останавливать наступление и сегодня вновь подвергла артобстрелу турецкий опорный пункт в Идлибе. Погибли пять турецких военных.

Российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе прошли сегодня в Анкаре. Заметного результата они не дали.