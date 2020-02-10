Москва, , 18:40 — REGNUM Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что для Польши нет необходимости в закупке американских истребителей F-35, поскольку страна имеет гарантии в сфере безопасности как член НАТО. Об этом он написал 10 февраля в своём микрологе в Twitter.

«Это 4,6 млрд, выброшенных в помойку. Польша — не Индия или Иран, которым надо самим защищать себя. Польша — член военного альянса НАТО, пользуется его гарантиями», — отметил сенатор

При этом он подчеркнул, что Польшу «защищать не от кого, если только на неё не нападут инопланетяне». «Но тогда F-35 ей точно не помогут», — заключил Пушков.

Напомним, Польша 31 января подписала контракт на закупку у США 32 истребителей пятого поколения F-35. Общая сумма этой сделки составит $4,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша заключила контракт с США на покупку истребителей F-35