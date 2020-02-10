Вильнюс, , 18:31 — REGNUM За минувшую неделю, 3−9 февраля, истребители НАТО, которые базируются в Литве и Эстонии, дважды поднимались для сопровождения российских военных самолётов, которые следовали в нейтральном воздушном пространстве из и в Калининградскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 февраля.

По данным литовского минобороны, оглашённых сегодня, в первый раз таким образом сопровождался российский Ил-76, который следовал 4 февраля в Калининградскую область, а 7 февраля уже из Калининградской области сопровождался Ту-134.