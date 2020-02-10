Киев, , 18:31 — REGNUM На Украине продолжается крушение специализированного «крымско-татарского» телеканала ATR, который заявил о блокировали его счетов и финансирования из госбюджета.

Соответствующая информация обнародована 10 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что телеканалу в очередной раз блокировали финансирование, несмотря на то, что государство официально выделило для СМИ 50 млн грн на текущий год.

«В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря — когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству. В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал АТR начал вещание в 2006 году, а в 2015 году перешел на вещание из Киева. ATR получал финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года и по сути был орудием пропаганды для подчиненных Киеву крымских татар.

В конце января телеканал уже заявлял о своем кризисном финансовом положении.

Потеря интереса нынешней власти к активу может объясняться тем, что 15 февраля начинает вещание новый государственный телеканал, созданный под патронатом президента Зеленского для «временно оккупированных территорий».