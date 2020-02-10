Киев, , 18:31 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готовит новый иск против российского публичного акционерного общества «Газпром». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Речь идет о деле «РосУкрЭнерго», которое тянется с 2009 года. Эта компания была посредником поставок газа между Россией и Украиной. Совладельцами компании были «Газпром» и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. По данным ряда экспертов, «РосУкрЭнерго» в том числе организовывала незаконные «откаты» средств, которые позволяли обогащаться украинской элите за счет России. При этом причастные к схеме сотрудники «Газпрома» тоже не оставались внакладе, уверены эксперты.

В 2009 году «РосУкрЭнерго» отстранили от посредничества, и новый контракт был заключен уже прямо между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это был именно тот контракт, который породил газовую войну между Москвой и Киевом, вылившуюся в разбирательства в Стокгольмском арбитраже.

Что касается «РосУкрЭнерго», то эта компания задолжала «Газпрому» $1,7 млрд за поставки газа. В итоге «Газпром» продал «Нафтогазу» этот долг, в счет которого «Нафтогаз» конфисковал 11 миллиардов кубометров газа «РосУкрЭнерго», которые находились на хранении в украинских ПХГ. Тем не менее «Нафтогаз» хочет отсудить ещё $1,7 млрд в свою пользу.

По словам Витренко, «Нафтогаз» попробует обратиться в европейский антимонопольный орган с перспективой судебного процесса в суде Европейского союза. В «Нафтогазе» считают, что «Газпром» злоупотребил своим положением по новому транзитному контракту и контракту о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго».