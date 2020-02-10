Донецк, , 18:31 — REGNUM Незаконно хранимые боеприпасы изъяты 10 февраля у жителя Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным министерства внутренних дел ДНР, правоохранители изъяли у жителя Куйбышевского района Донецка десять гранат, пять запалов и более 400 патронов различного калибра.

Отмечается, что изъятое направлено экспертам — криминалистам. Действия жителя Донецка подпадают под уголовную статью о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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