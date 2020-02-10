Подгорица, , 18:27 — REGNUM Управление полиции Черногории не разрешило организации «Черногорская культурная сеть» проводить 13 февраля «патриотический митинг» в Цетине.

«Это собрание было задумано как событие, на котором собравшиеся граждане выразят протест против нападения на наш общий дом Черногорию», — заявляли ранее в организации.

Также заявлялось, что на митинге все собравшиеся дадут понять тем, «кто хочет подделать черногорскую историю, что патриотические граждане Черногории не допустят этого».

Также сообщалось, что для митинга будет организован бесплатный проезд из 11 городов Черногории, чтобы привезти всех желающих.

Полиция не объяснила причин отказа в проведении митинга, упомянув только о «соображениях безопасности».

Отметим, что при этом протестные шествия два раза в неделю протестующих сторонников СПЦ против закона о свободе вероисповедания полиция не запрещает и сопровождает согласованные акции.

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