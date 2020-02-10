10 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Борьба за третий срок или за возвращение к власти под пристальным наблюдением стратегических партнеров.

Андро Малкин, , 19:11 — REGNUM

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Предстоящие выборы в Грузии с большой долей вероятности пройдут на фоне острого противостояния, ежедневно поддерживаемого со всех сторон как партией власти, так и ее оппонентами, среди которых постепенно выделяется два лагеря. В одном сгруппировались нынешние и бывшие соратники экс-президента Саакашвили и все, кто когда-либо в чем-либо поддерживал его, а в другом — покинувшие ряды ныне правящей «Грузинской мечты» депутаты и политики. Правда, наметилась и третья группировка, если, конечно, Михаил Саакашвили претворит в жизнь свое обещание и на базе президентской библиотеки своего имени учредит штаб для молодого поколения будущих сторонников и политиков.

Но пока он приведет в исполнение свою очередную инициативу, избирательное законодательство Грузии находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как «положение между трех огней». Во всяком случае, именно так на сегодняшний день выглядят три инициативы того, как можно перекроить ныне действующий избирательный кодекс, а заодно, вероятно, и Конституцию Грузии.

Достижение компромисса было тем главным месседжем, который председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе получил в ходе своего визита в США, куда он направился с целью донесения до официального Вашингтона «правды правящей партии» о происходящих в Грузии событиях и смягчения критического тона заявлений американских политиков. В правящей партии утверждают, что цель эта была достигнута, и обещают, что смягченный и измененный тон вскоре проявится в очередных официальных заявлениях тех же сенаторов и конгрессменов.

Между тем правящая партия пока остается при своем, правда, компромиссном варианте, предложенном после ряда безуспешных раундов переговоров с лидерами оппозиции. «Грузинская мечта» согласилась изменить соотношение мандатов в парламенте в пользу депутатов, избираемых по пропорциональным спискам, и предлагает в будущем парламенте оставить мажоритариям 50 мандатов вместо 73, а число пропорциональных мандатов увеличить с 77 до 100. Вопрос проведения парламентских выборов 2020 года по чисто пропорциональной системе «Грузинская мечта» не рассматривает, объясняя это невозможностью внесения соответствующих изменений в Конституцию.

Как известно, такой законопроект был подготовлен по инициативе председателя правящей партии Бидзины Иванишвили, но парламент на пленарном заседании 14 ноября провалил его, что привело к новой волне протеста со стороны оппозиции. Хотя против законопроекта выступили мажоритарные депутаты, оппозиция увидела в их действиях умысел самого Бидзины Иванишвили, решившего таким образом «обмануть народ» и не выполнить данное обещание. На фоне обострения противостояния в политические процессы в Грузии вмешались посол Евросоюза и исполняющая обязанности посла США и перевели уличные столкновения в формат диалога по вопросам избирательного законодательства.

Оппозиция, первоначально ратовавшая за пропорциональные выборы, постепенно стала искать новые пути и способы видоизменения действующей избирательной системы и предложила в качестве компромисса международно признанную «германскую модель». Но правящая партия отказалась от ее рассмотрения, мотивировав отказ несовпадением этой модели с положениями грузинской Конституции и грузинской реальностью.

А дальше была новая волна «бомбардирующего влияния» Запада, когда один за другим ряд конгрессменов и сенаторов США из-за океана, а вместе с ними и несколько депутатов Европарламента из Европы опубликовали, направили властям Грузии либо в устном виде сделали заявления о недопустимости внутриполитического конфликта, необходимости реформирования избирательного законодательства, выполнения данных народу обещаний, прекращения преследования политических оппонентов, возобновления диалога и достижения компромисса.

Несколько раундов переговоров прошли до новогодних праздников на фоне периодических акций протеста оппозиции и активистов так называемого гражданского сектора, в праздничные дни диалог и акции протеста прервались, затем была предпринята попытка возобновления протестного движения, но в итоге и оно на время затухло. И стороны, внимая гласу «из-за бугра», стали обсуждать предстоящий очередной раунд переговоров по избирательной тематике.

Правящая «Грузинская мечта» пока продолжает настаивать на своем варианте: 50 на 100, и утверждает, что она уже пошла на компромисс, а теперь готова выслушать мнение оппозиции и услышать ее согласие с этим вариантом.

«Мы уже уступили и с 77/73 сделали шаг навстречу оппозиции до 100/50, а теперь ожидаем ответа от оппозиции. Они пока ничего иного, кроме так называемой германской модели с афганскими элементами в мажоритарной части, не предложили. Они стоят на исходной позиции и пытаются преподнести свой ультиматум как компромисс, но это не взаимная уступка», — заявил в преддверии нового диалога лидер парламентского большинства, член «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. В правящей партии намерены обсуждать с оппозицией свой компромиссный вариант.

Между тем позиций не сдает и оппозиция, которая уже заговорила о новых пропорциях — 120 пропорциональных мандатов на 30 мажоритарных и даже 135 на 15. Как заявил журналистам член «Национального движения» Григол Вашадзе, его партия остается на прежней позиции, настаивает на пропорциональных выборах, но так как пропорцию 120 на 30 предложили представители дипломатического корпуса, «Национальное движение» готово обсудить и этот вариант.

Варианты возможных уступок лидеры сгруппировавшихся вокруг «Национального движения» и его ответвления — «Европейской Грузии» партий обсуждают на очередной встрече в офисе Лейбористской партии, ставшей на фоне протестов оппозиции своего рода штаб-квартирой чрезвычайных совещаний и заседаний.

А «Европейская Грузия», первоначально настаивавшая на «германской модели», даже предположила, что выборы могут пройти по ныне действующей смешанной системе, и на этот случай призвала все оппозиционные партии договориться и выдвинуть на выборах единых мажоритарных кандидатов по всем округам. В партии считают, что так единый кандидат получит больше голосов избирателей и сможет пройти в парламент.

С неожиданным для обеих противоборствующих сторон выступили 10 февраля «независимые депутаты», те самые прошедшие в нынешний парламент мажоритарии от «Грузинской мечты», которые откололись от правящей партии из-за несостоявшихся поправок в Конституцию в ноябре прошлого года и из-за которых, формально, этот законопроект и был провален. С заявлением на тему избирательного законодательства выступил депутат Леван Коберидзе.

Он назвал три главных условия, в случае удовлетворения которых «независимые депутаты» поддержат очередные изменения избирательной системы. Вину за провал конституционных изменений 14 ноября прошлого года и заведение процесса диалога в тупик Коберидзе целиком возложил на «Грузинскую мечту». По его оценке, всем ясно, что правящая команда всячески стремится остаться у власти бессрочно, а бывшая правящая партия («Национальное движение», под которым он имел ввиду всю нынешнюю оппозицию) стремится любой ценой вернуться к власти.

«Спор, который ведется, всё больше походит на политические торги, а не на заботу об интересах страны и народа. Политики обязаны принять решение, которое будет самым правильным для страны, а не для конкретной политической команды. Исходя из интересов Грузии, мы выступаем с новым предложением, которое будет способствовать политическому многообразию в парламенте и упрочит стабильность страны», — заявил Коберидзе.

«Независимые депутаты» поддержат переход на пропорцию 100 на 50 в том случае, если и в 2024 году и в последующие годы парламентские выборы в Грузии будут проводиться по пропорциональной системе и никаких изменений этой системы в Конституцию вноситься не будет. Если в период между выборами 2020-го и 2024 года возникнет необходимость внеочередных парламентских выборов, они, по требованию «независимых депутатов», должны быть проведены по той же системе, что и выборы 2020 года. А для обеспечения высокой легитимации выборов 2020 года необходимо сделать обязательным участие в них для всех проживающих на территории Грузии граждан, подчеркнул Коберидзе.

«Если эти три условия будут выполнены, мы готовы содействовать достижению широкого консенсуса и поддержать проведение парламентских выборов 2020 года по модели 100 пропорциональных на 50 мажоритарных мандатов», — заключил он.

В правящей партии заявляют, что у оппозиции для переговоров и представления собственных предложений есть совсем немного времени, до конца февраля, и предупреждают, что по истечении этого срока никаких изменений в действующее законодательство вносить не будут, а выборы в случае безуспешности диалога пройдут по ныне действующей смешанной системе.

Накаленная борьба за изменение избирательной системы рядовым избирателям мало интересна и, скорее всего, рассчитана на реакцию мирового сообщества, дабы показать ему демократичность или антидемократичность (смотря с чьих позиций всё это демонстрируется) протекающих в стране процессов, а заодно заручиться поддержкой западных партнеров перед предстоящими выборами. Ведь в Грузии исход любых выборов в значительной мере зависит от того, как они будут восприняты и оценены международными наблюдателями и партнерами. Опыта подобного исхода у Грузии больше чем достаточно: одни негативно оцененные выборы вылились в революцию роз, а в другом случае давление мирового сообщества вынудило экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников уступить бразды правления учрежденной менее чем за год до выборов коалиции олигарха Бидзины Иванишвили.

Каждой из правивших в независимой Грузии доселе политических сил (не считая первого президента Звиада Гамсахурдия) западные партнеры четко отводили предусмотренный принципами демократии период — не более двух сроков подряд. Эти два срока для «Грузинской мечты» истекают в 2020 году. Сумеет ли она выбить себе еще один, беспрецедентный для Грузии, третий период, пока сказать трудно.