Подгорица, , 18:11 — REGNUM Общественное движение «Черногорская культурная сеть» организовывает 13 февраля в «королевской столице» Черногории Цетине «патриотическое собрание» под лозунгом «Все вместе за гражданскую и европейскую Черногорию».

Как сообщают активисты движения — это собрание не вопреки протестным шествиям СПЦ против закона о свободе вероисповедания. «Это собрание было задумано как событие, на котором собравшиеся граждане выразят протест против нападения на наш общий дом Черногорию», — заявляют в организации.

Они призвали черногорцев, сербов, боснийцев, мусульман, албанцев, хорватов и цыган приехать в Цетине 13 февраля, «из которой мы все пошлем слова любви к нашей родине Черногории». «Мы убеждены, что на патриотическом митинге мы будем представлять Черногорию, поскольку она действительно является гражданским, полиэтничным, многоконфессиональным государством, что является большим шагом вперед через прогресс и процветание по отношению к семье европейских народов», — заключают в движении.

10 февраля стало известно, что эта организация предоставляет бесплатный транспорт из 11 городов страны для всех желающих приехать на митинг в Цетине.

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