Анкара, , 18:08 — REGNUM Турция ускоряет отправку танков, бронемашин и боеприпасов к наблюдательным постам своих военных, расположенных в сирийском Идлибе, сообщает 10 февраля газета Sabah.

По утверждению издания, такое решение было принято после гибели пяти турецких солдат от обстрела сирийскими военными.

«Для укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии, к турецким наблюдательным постам в Идлибе направлено подкрепление с танками и другой бронетехникой», — сообщает газета.

Стоит отметить, что турецкие телеканалы и интернет-ресурсы активно публикуют видеоролики перемещения крупных колонн с бронетехникой, самоходной артиллерией и системами залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля минобороны Турции официально признало гибель пяти своих военнослужащих от сирийского обстрела в провинции Идлиб. Позднее Анкара заявила об ответных ударах.

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