Москва, , 18:07 — REGNUM Накануне, 9 февраля, в двух субъектах Российской Федерации проводились выборы глав муниципальных образований. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Досрочные выборы главы Хомутинского сельского совета проходили в Целинном районе Алтайского края. На выборы пришли 61,08% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Победи на выборах Юрий Пастухов, выдвинутый от партии «Справедливая Россия». Он набрал 90,69% голосов.

Также состоялись досрочные выборы главы Садовского сельского совета Тамбовского района Амурской области. Здесь в выборах приняли участие только 24,84% от общего числа зарегистрированных избирателей. Большинство голосов, по предварительным данным, получила Наталья Григорьева, выдвинутая от «Единой России».