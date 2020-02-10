Нью-Йорк, США, , 18:05 — REGNUM Выступление по поводу так называемой сделки века на Совете Безопасности ООН палестинского президента Махмуда Аббаса состоится 11 февраля, сообщили в международной организации.

Уточняется, что Аббас выступает против «сделки века» и в своей речи собирается призвать голосовать за осуждающую этот американский план резолюцию.

Напомним, СБ ООН уже провёл одно заседание по поводу «сделки века». На встрече присутствовал советник американского президента Джаред Кушнер, курировавший в Вашингтоне эту американскую инициативу.

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