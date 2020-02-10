Душанбе, , 18:02 — REGNUM Срок службы в армии Таджикистана планируется сократить с двух до полутора лет. Соответствующие поправки были направлены на рассмотрение в Аппарат президента страны.

По словам замминистра юстиции Таджикистана Абдумманон Холикзода, вносимые в законопроект изменения позволят «привлечь молодёжь к службе, и искоренить «облавы».

Также в ведомстве отметили, что рассматривается вариант альтернативной службы.

Однако министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён заявил, что все предложения находятся на стадии рассмотрения и никаких решений по данному вопросу пока не принято.

Напомним, что предложения сократить срок службы в рядах Вооружённых сил Таджикистана звучат регулярно на протяжении нескольких лет. Однако призывники по-прежнему отдают долг родине два года.