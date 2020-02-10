Подгорица, , 17:51 — REGNUM Черногорское агентство электронных медиа сообщило о приостановлении на три месяца ретрансляции нескольких передач сербских телеканалов «Pink M» и «TV Happy». Речь идет о передачах «Dobro jutro Srbijo», «Ćirilica», «Posle ručka», «Novo jutro»

Причиной такого решения послужила «пропаганда ненависти, нетерпимости и дискриминации в отношении людей черногорской национальности в этих передачах», сообщает портал CDM.

«Учитывая, что это является нарушением стандартов, которым привержены Черногория и Сербия, агентство пришло к выводу, что содержание программ поощряет ненависть, нетерпимость и дискриминацию в отношении представителей черногорской национальности. В них использовалось уничижительные, оскорбительные выражения, которые порождают сильные негативные эмоции, выражает враждебность или стремление к дискриминации, а также унижает черногорцев, отрицая их национальную принадлежность», — говорится в заявлении агентства.