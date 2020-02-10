Буэнос-Айрес, , 17:47 — REGNUM Об отъезда бывшего боливийского президента Эво Моралеса на Кубу сообщил 10 февраля портал Infobae.

Уточняется, что из Аргентины на Кубу Моралес отправился на лечение. Об этом он накануне, 9 февраля, он предупредил аргентинского лидера Альберто Фернандеса.

На Кубе Моралес уже проходил лечение: ему сделали три года назад операцию по удалению доброкачественной опухоли на голосовых связках.

Напомним, Аргентина в конце 2019 г. предоставила Моралесу, который был фактически отстранён от власти в результате госпереворота в Боливии (хотя формально ушёл сам), политическое убежище.

В 2020 году Моралес заявил, что не сворачивает свою политическую карьеру и что будет участвовать в парламентских выборах в Боливии в будущем мае.

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