Киев, , 17:34 — REGNUM Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими русофобскими высказываниями, раскритиковала украинских артистов, участвовавших в национальном отборе на конкурс «Евровидение 2020» за «перескакивание на русский язык», сообщает 10 февраля портал «Украина.ру».

В частности, Ницой обратила внимание на певицу Ассоль, которая, по её словам, знает украинский язык, но «перепрыгивает с украинского на русский, даже не замечая этого».

Кроме этого, писательница обрушилась с критикой на членов жюри, назвав их «козлами», говорящими на «московском языке, который не является родным для украинцев», сообщает издание.

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Ницой также выразила удовлетворение тем, что во втором полуфинале национального отбора, который состоится 15 февраля, будут представлены в основном украиноязычные артисты, за исключением одного коллектива, в состав которого входят «какие-то русскоязычные козлихи, решившие представлять украинскую нацию».

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