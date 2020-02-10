Москва, , 17:31 — REGNUM Отношения с Россией нужно выводить на новый уровень, заявил 10 февраля председатель Палаты народов Боснии и Герцеговины Драган Чович в ходе переговоров со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Глава верхней палаты боснийского парламента отметил, что Сараево хотело бы «более высокого уровня отношений» с Москвой. Надежду на то, что это желание сбудется, дала нынешняя встреча с Матвиенко.

Процесс сближения, отметил Чович, уже идёт два года — с тех пор, как Матвиенко приезжала в страну.

Чович «Вот с тех пор мы стараемся укрепить власть в парламентских структурах».

Боснийский представитель пояснил, что совет министров страны «удалось сформировать» только в 2019 г., хотя парламентские выборы прошли в апреле 2018 г. (как раз тогда и приезжала Матвиенко).

То есть боснийская Парламентская ассамблея работает меньше года. И теперь, отметил Чович, можно вести с Москвой «межпарламентское сотрудничество».

Напомним, Чович 10 февраля находится с официальным визитом в Москве. Чович и Матвиенко провели встречу.