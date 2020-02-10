Рига, , 17:19 — REGNUM Если будет установлено, что включённый в санкционный список Юрий Ковальчук является настоящим бенефициаром Baltijas mediju aliansi, то в Латвии могут запретить ретрансляцию 25 русскоязычных каналов, включая латвийский новостной канал на русском языке. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил председатель Национального совета электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш.

По его словам, совет начал проверку этой информации, но она ещё не закончена. По результатам проверки cовет и примет решение.

На прошлой неделе состоялись обыски в компании Baltijas mediju aliansi в Риге и Таллине. Обыски синхронно проводили сотрудники полиции безопасности Латвии и Эстонии. Статус подозреваемого получил глава правления и совладелец компании Олег Солодов, а также глава юридического бюро Сергей Каритис. Baltijas mediju aliansi обвинили в нарушение санкционного режима на том основании, что компания ретранслирует в странах Прибалтики канал, который принадлежит Национальной медиа-группе, контролируемой Ковальчуком.

Именно по этой причине в ноябре 2019 г. Национальный совет запретил Baltijas mediju alianse показывать девять российских каналов. Решение о запрете было оспорено, но рассмотрение дела по существу ещё не состоялось.