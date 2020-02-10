Киев, , 16:58 — REGNUM Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для волонтера Маруси Звиробий (настоящее имя — Алена Самбул) в виде личного обязательства с ношением электронного браслета до 9 апреля 2020.

Решение принято сегодня, 10 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также суд ввел для Звиробий ряд ограничений — в частности, она должна прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения, сообщать о смене места жительства или в случае трудоустройства — о смене работы, а также сдать загранпаспорт.

Напомним, что Звиробий обвиняют угрозах в адрес нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

«Какое позорище — неужели она в самом деле так напугала Зеленского?! Они же по глупости своей сделают из нее реального политического лидера — который их ненавидит», — комментирует судебный процесс политолог Кирилл Сазонов.