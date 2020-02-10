Женева, Швейцария, 10 февраля 2020, 16:49 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции 10 февраля заявил, что мировое сообщество не имеет достоверной картины о распространении коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая.
По словам главы ВОЗ, за границами Китая есть небольшое число случаев передачи вируса от людей, которые не бывали в Ухане и в Китае вообще, и это настораживает.
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