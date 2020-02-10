Рига, , 16:37 — REGNUM Сегодня, 10 февраля, государственный секретарь министерства иностранных дел Латвии Андра Пельше вызвала посла Дании Флеминга Стендера и вручила ему протест в связи с решением Копенгагена депортировать гражданку Латвии Кристину Мисане в ЮАР. Об этом пишет портал Nra.lv.

Напомним, что Кристина Мисане была задержана и помещена под арест в Дании по обвинению своего бывшего мужа гражданина ЮАР в «похищении детей». По решению датского суда Мисане должна быть экстрадирована 12 февраля. В ЮАР гражданке Латвии грозит 15 лет тюремного заключения.

Датские официальные лица отказываются вмешиваться в работу судов и правоохранительных органов своей страны, несмотря на многочисленные просьбы латвийской стороны.

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