Аддис-Абеба, , 16:37 — REGNUM Африканский союз надеется «победить голод» к 2025 году и разделяет цели ООН по борьбе с мировым продовольственным кризисом, 10 февраля сообщает портал Today News Africa.

Заявление несколько прозвучало на саммите блока 55 государств в Аддис-Абебе. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что цель «победы над голодом» не является несбыточной.

Президент Кот-д'Ивуар Алассан Уаттара призвал страны Африки сделать борьбу голодом и продовольственными кризисами на континенте главной темой саммита 2021 года.

Отметим, 33-й саммит стран Африки, который стартовал в Аддис-Абебе 9 февраля, проходит под лозунгом «Заставить ружья замолчать».

Еще в 2013 году Африканский союз поставил задачу «прекратить все войны» на континенте к 2020 году. Задача явным образом провалена.

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