* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 16:35 — REGNUM Встречи на уровне министров стран проамериканской антитеррористической коалиции пройдут на Мюнхенской конференции, сообщили 10 февраля в пресс-службе мероприятия.

Уточняется, что министры стран коалиции, возглавляемой США, проведут в Мюнхене встречу, посвящённую ситуации в Ливии, а также другую — по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности откроется 14 февраля и продлится три дня. На неё приедут представили десятков стран, причём 40 государств будут представлены высшими руководителями, а 60 — министрами.

Ситуация в Ливии продолжает оставаться одной из острых геополитических проблем, затрагивающих многие страны. Этот вопрос, например, обсуждается на открывшемся в Аддис-Абебе саммите Африканского союза.

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