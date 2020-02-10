Идлиб, Сирия, , 16:31 — REGNUM Турецкая армия нанесла ответные удары по сирийским военным после обстрела турецких подразделений в провинции Идлиб, заявил 10 февраля представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, обстрел турецких военнослужащих Фахреттин Алтун назвал «вероломным нападением, нацеленным не только на Турцию, но и на международное сообщество».

Как сообщало ИА REGNUM, в северной части сирийского Идлиба в результате обстрела турецкого укреплённого пункта погибли пятеро военных армии Турции и ещё пятеро были ранены.

Министерство национальной обороны Турции утверждает, что удар нанесли сирийские правительственные войска.

Напомним, незаконные вооружённые формирования, действующие в зоне «Идлиб», очень часто «прикрываются» турецкими наблюдательными постами от огня сирийской армии.

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