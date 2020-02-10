Анкара, , 16:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит экстренную встречу с министром обороны страны после того, как в сирийской провинции Идлиб погибли турецкие военнослужащие. Об этом сегодня. 10 февраля, сообщает турецкий телеканал NTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия ведет успешное наступление в провинции Идлиб, где окопались террористические группировки, поддерживаемые, в том числе, и Турцией.

3 февраля турецкие военные и гражданские лица, находившиеся в расположении террористических группировок, попали под обстрел сирийской армии и погибли.

Турция в ответ ввела на территорию Идлиба крупные войсковые соединения, включая бронетехнику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоагн грозит Дамаску чуть ли не войной, если сирийская армия продолжит громить террористов в Идлибе.

Сегодня под артиллерийский обстрел сирийской армии вновь попали турецкие военные. Пятеро солдат погибли, ещё пятеро получили ранения.