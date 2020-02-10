Киев, , 16:29 — REGNUM Украинский политический эксперт, экс-депутат Рады Тарас Чорновил считает, что в ходе своего визита в Ватикан 8 февраля президент Зеленский «бездумно оскорбил» Святой престол.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 10 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чорновил отмечает, что впервые за долгое время политик пришел к папе Римскому в бронежилете, и обзор собора провел в плотном окружении десятка телохранителей, «которые отстраняли других посетителей и оберегали «бесценное» тело руководителя далеко не самой влиятельной страны мира».

«Итак, прибыл в Ватикан какой-то довольно ничтожный человечек с гипертрофированным чувством своей значимости. Он [Зеленский] здесь вообще никого не интересует и никому не нужен. Его визит полностью проигнорировали местные издания и отразили исключительно в коротких сообщениях сайты органов власти. Но он ходил по Ватикану так, как позволяли себе только крупнейшие мировые лидеры», — заявил Чорновил.

По словам эксперта, это, с одной стороны, «бездумное оскорбление» Святого престола, а с другой — проявление внутренней неадекватности.

«Историки зафиксировали, что такой психической слом проходил у многих мировых диктаторов. А я сам был свидетелем таких перерождений у того же Януковича. Помните, чем всё это закончилось», — задается вопросом Чорновил.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации украинской стороны, Зеленский и папа Римский обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также ряд гуманитарных инициатив.

«Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — отметил президент Украины после аудиенции.

Другие эксперты также оценили итоги итальянского вояжа Зеленского довольно критически.