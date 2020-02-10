Белград, , 16:21 — REGNUM Новая стратегия расширения Евросоюза обеспечивает объединенной Европе еще больше пространства для того, чтобы отвергнуть кандидатуры отдельных стран, заинтересованных в членстве в этой организации. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич, отвечая на вопрос как новая методология ведения переговоров о вступлении в ЕС, которую 5 февраля представил в Брюсселе европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгели, повлияет на вступление стран Западных Балкан в ЕС.

Напомним, что обновленная методология больше внимания уделяет вопросам верховенства закона. До сих пор переговоры проводились по разделам или главам, которых больше 30. Еврокомиссия предложила объединить все 30 глав в шесть кластеров (например, «внутренний рынок» или «зарубежные дела»). Первый кластер будет включать верховенство права, функционирование демократии, борьбу с коррупцией. С него будут начинать и им будут завершать переговоры о вступлении. Открытие других кластеров будет зависеть от прогресса реформ, которые укрепляют верховенство права. При переходе на новый кластер страна-кандидат получит возможность пользоваться средствами из соответствующих фондов Евросоюза уже в процессе переговоров.

Новая методология разрабатывалась в первую очередь для Северной Македонии и Албании, которые все еще не получили разрешение начать переговоры о вступлении в ЕС. На Сербию и Черногорию, которые уже ведут такие переговоры, новые правила не будут распространяться автоматически, чтобы, по словам Варгели, «не менять правила игры уже во время самой игры». Обе страны смогут самостоятельно принять решение о переходе на новую методологию.

По словам сербского эксперта, Евросоюз теперь вводит в переговоры новое правило — если его представители недовольны тем, как разворачиваются отдельные процессы внутри страны-кандидата, они могут принять решение о возврате переговоров на более раннюю стадию.

«Этого раньше не было. Турция навсегда застряла в каком-то зале ожидания, но процесс переговоров никогда не возвращался назад. Можно сказать, что для жителей Западных Балкан новые правила звучат как неудачная шутка. Весь смысл новой стратегии в том, чтобы граждане Западных Балкан держались в своеобразном вакууме, в котором они постоянно будут надеется на вступление в ЕС, но при этом Евросоюз даже не планирует их принять в свой состав», — заявил Гайич.

По словам политолога, отдельный вопрос состоит в том, насколько вступление в Евросоюз соответствует интересам самих стран Западных Балкан. С другой стороны, Запад сам не стремится торопить события, но при этом он изо всех сил желает избежать того, чтобы страны региона попытались найти для себя какую-то стратегическую альтернативу евроатлантической интеграции, считает Гайич.

Стеван Гайич «В ряде заявлений официальные лица как Евросоюза, так и НАТО, признают тот факт, что у ЕС уже нет возможностей для приема новых членов, но тем не менее, любой ценой нужно остановить «злокачественное влияние» России, Китая, Турции и других стран, проявляющих интерес к Западным Балканам».

Гайич напомнил, что президент Сербии Александр Вучич недавно заявил о том, что его страна, так же, как и ее сосед — Черногория, далеко продвинулась в процессе переговоров о присоединений к ЕС, и что она имеет право выбрать, перейдет ли онана новую методологию или продолжит переговоры в прежнем формате. При этом Вучич сообщил, что его личные симпатии находятся на стороне новой методологии.

«На данный момент для Сербии нет никакого смысла в переходе на новую методологию ведения переговоров с ЕС. Более того, можно сказать, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза напрашивается вопрос об оправданности членства в этом объединении. Также надо отметить, что все эти годы ведения переговоров о присоединении к ЕС не способствовали продвижению демократии в стране. Сербское общество не стало более демократическим по своей внутренней структуре. При этом, Евросоюз с 2008 года, с начала мирового экономического кризиса, даже не может предложить Сербии какую-то стабильную экономическую перспективу. Он может предложить ей место на обочине капитализма, в подбрюшье Германии, которая уже сейчас выкачивает из страны квалифицированную рабочую силу», — рассказал Гайич.

По словам эксперта, несмотря на все дополнительные условия, которые для приема в ЕС должна выполнить Сербия (например, признание независимости Косово), нет никакого смысла отказываться от стандартного формата переговоров и переходить к абсолютно новому и неизвестному формату.

«Формат, который предлагает Европейская комиссия, невыгоден для стран Западных Балкан, и напрашивается вопрос, какими соображениями руководствуются их лидеры, когда соглашаются на него. С одной стороны, они могут руководствоваться тем, что вступление в ЕС было единственной идеологической матрицей, которая предлагалась гражданам в течение длительного периода времени. Как теперь сказать людям, что этого не будет? Есть и второй и, по всей видимости, более важный момент — правящая коррумпированная элита в странах Западных Балкан должна заслужить поддержку Запада, чтобы остаться при власти», — подытожил Стеван Гайич.