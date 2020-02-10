Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Модель выборов, предложенную правящей партией «Грузинская мечта», готовы поддержать члены парламентской фракции «Независимые депутаты», если будет соблюдён ряд условий. Об этом 10 февраля заявил журналистам депутат Леван Коберидзе, сообщает Общественное телевидение.

Ранее представители правящей партии предложили вместо пропорциональной схемы, которую требует оппозиция, перейти к схеме 100/50, когда 100 мест в парламенте занимают депутаты по партийным спискам, а 50 — мажоритарщики.

Как рассказал парламентарий, его фракция подержит предложение «Грузинской мечты», если будет гарантировано, что к следующими парламентским выборам в 2024 году будет действовать только пропорциональная схема. Если же потребуется провести до этого срока дополнительные выборы, то они будут проходить по той же модели, что и в 2020 году.

«Третье — для высокой легитимации результатов выборов, устроить обсуждение с участием широкого политического спектра и сделать обязательным участие в парламентских выборах 2020 года для всех граждан Грузии, находящихся на момент выборов в стране», — сказал Коберидзе.

Напомним, в Грузии ближайшие парламентские выборы намечены на октябрь 2020 года.

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