Москва, , 16:02 — REGNUM В связи с пересмотром решений, принятых правительством Дмитрия Медведева, в Госдуме предостерегают от пересмотра законопроектов, внесенных правительством.

«Надеюсь, что дело не дойдет до пересмотра законопроектов, внесенных правительством в Госдуму в последние годы. Парламенту, конечно, не сложно переголосовать, но выглядеть это будет очень странно. Всё-таки одно дело, когда государственная машина просто работает с низким КПД, и совсем другое, когда начинает откровенно буксовать и откатываться назад», — рассуждает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об отмене приказа 2019 года, документом вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными.

«Но вообще интересно получается. Вроде бы у нас президент тот же, правящая партия тоже не менялась, а правительство Мишустина занялось очень активной ревизией наследия правительства Медведева. Приказы и распоряжения отменяются, подготовленные документы объявляются антинародными. И правильно объявляются, если говорить о новых штрафах в КоАП», — указал парламентарий.