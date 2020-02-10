Киев, 10 февраля 2020, 15:59 — REGNUM Компания НАК «Нафтогаз» не может быть приватизирована, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Герус 10 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что после «анбандлинга», то есть разделения «Нафтогаза» на компанию-добытчика и компанию-транспортировщика газа, в его структуре остались газохранилища.
Он отметил, что для соблюдения закона, «Нафтогазу» следует передать газовые хранилища другой компании, но это крайне маловероятно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что государству выгодно приватизировать компанию.
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