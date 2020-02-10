Киев, , 15:59 — REGNUM Компания НАК «Нафтогаз» не может быть приватизирована, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Герус 10 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что после «анбандлинга», то есть разделения «Нафтогаза» на компанию-добытчика и компанию-транспортировщика газа, в его структуре остались газохранилища.

«Недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству. Поэтому в нынешнем виде «Нафтогаз» не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO (первичное размещение акций на бирже — ИА REGNUM)», — рассказал Герус.

Он отметил, что для соблюдения закона, «Нафтогазу» следует передать газовые хранилища другой компании, но это крайне маловероятно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что государству выгодно приватизировать компанию.

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