Москва, , 15:53 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Азербайджана «были конкурентными, абсолютно открытыми и прошли в полном соответствии с демократически избирательными стандартами». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«По парламентским выборам в Азербайджане: снова поражают предвзятые подходы и двойные стандарты европейских наблюдателей. Традиционно БДИПЧ ОБСЕ выступает с резкой критикой процесса подведения итогов. По словам главы миссии, украинского депутата Артура Герасимова, якобы были созданы условия для участия, но не было создано условий для победы. Но условия для своей победы должны создавать сами кандидаты, завоевывая доверие у своих избирателей», — рассуждает Слуцкий.

Партия «Ени Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, вне сомнения пользуется огромным авторитетом у населения, что и отражают предварительные итоги голосования, указал он.

«Немногочисленные нарушения на выборах, которые, кстати, уже оперативно расследует ЦИК республики, никак не могут повлиять на легитимность выборов. Обвинения в непрозрачности и недемократичности — просто, извините за непарламентское, «притянуты за уши», — заключил он.

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