Анкара, , 15:58 — REGNUM Переговоры между Москвой и Анкарой по ситуации в Идлибской зоне деэскалации были продолжены, заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом 10 февраля сообщает Anadolu Agency.

Ранее российская делегация провела переговоры с турецкой стороной в Анкаре в субботу, 8 декабря. Турецкая сторона якобы на этой встречи указывала на то, что в Идлибе не выполняются договоренности в Сочи.

«Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости», — отметил Чавушоглу.

Он добавил, что при необходимости для решения вопроса по перемирию в Идлибе президенты Турции Тайип Эрдоган и России Владимир Путин могут провести встречу.

Ранее Эрдоган призвал Путина оказать давление на главу Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае глава Турции пригрозил военным ответом.

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