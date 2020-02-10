Киев, , 15:48 — REGNUM Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможном назначении Москвой и Киевом послов является следствием курса нынешней украинской власти на примирение со «страной-агрессором», заявил в своем комментарии 10 февраля политический эксперт из Киева Виталий Бала.

«Это удивительно и печально, но все уступки украинской власти России не привели к прекращению огня в Донбассе и гибели украинских солдат. А обмен пленными, которые являются гражданами Украины, на самом деле легитимизирует тезис, что в Украине происходит внутренний конфликт… Всё это дает основания для российского министра Лаврова говорить о возвращении дипломатических отношений на уровне послов, ибо Россия будто бы здесь ни при чем», — заявил Бала.

Эксперт считает, что, пока Крым не вернется в состав Украины, со стороны официального Киева будет большой ошибкой направление украинского посла в Москву.

«Сегодняшние действия власти, к сожалению, ведут к ослаблению позиций Украины на международной арене и обостряют противостояние внутри страны», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Россия, как заявил Лавров, не против возобновления работы своего посла на Украине и, соответственно, украинского в Москве.

«О двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал глава российской дипломатии в интервью «Российской газете».

Впрочем, в Киеве оперативно отреагировали на эту реплику, заявив, что не планируют назначать посла в России.