Идлиб, Сирия, , 15:48 — REGNUM Потери Турции, чей наблюдательный пункт был атакован армией Сирии в провинции Идлиб, составили пять военнослужащих. Об этом сообщает 10 февраля телеканал NTV.

Отмечается, что гибель пятерых военных стала итогом артобстрела наблюдательного пункта в районе города Тафтаназа. Ещё пятеро солдат получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный пункт турецких войск в сирийской провиции Идлиб был атакован армией Сирии. Турция нанесла ответный удар.

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