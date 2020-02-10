Ташкент, , 15:38 — REGNUM Узбекистан и Татария намерены начать полномасштабное сотрудничество торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщил ИА REGNUM сотрудник представительства Татарии в Узбекистане.

В частности, планируется сотрудничество между узбекистанскими и татарстанскими вузами как в образовательной, так и научной областях.

«Скоро начнется реализация «дорожной карты» между Национальным университетом Узбекистана, Бухарским инженерно-технологическим институтом и Казанским федеральным университетом», отметил собеседник агентства.

Намечается привлечение узбекских абитуриентов в Казанский федеральный университет и Альметьевский государственный нефтяной инситут.

Кроме того, намечается тесное сотрудничество между АО «Узбенефтегаз» и ПАО «Татнефть» в области обучения и повышения квалификации персонала, подготовки специалистов нефтегазовой отрасли.

«С период с конца февраля по март включительно состоятся семинары-презентации по вопросу управления технологическими процессами в нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетике и других отраслях», сказал сотрудник представительства.

Кроме того, отметил он, прорабатывается вопрос о создании в Узбекистане симуляционного учебного центра и открытие совместного производства медицинских роботов-симуляторов.

Совместно с узбекским медицинским фармацевтическим предприятием и АО «Татхимфармпрепараты» будет организовано совместное производство лекарственных препаратов в Каракалпакии.

«Будет развиваться практическое сотрудничество в сферах животноводства, зерноводства и выращивания масляничных культур, уже изучается вопрос создания торгово-логистического центра в городе Казани для реализации плодоовощной продукции Узбекистана в Татарстане и близлежащих регионах России в радиусе 1000 километров с населением 40 миллионов человек», сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в планах совместное сотрудничество еще в ряде отраслей и сфер между двумя сторонами.