Москва, , 15:33 — REGNUM Украина сможет ужиться в одном государстве, если будет общественный договор, гарантом которого будет выступать президент, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина сможет ужиться в одном государстве, если будет общественный договор, гарантом которого будет выступать президент. Договор какой? В одной части Украины не топчут память наших дедов и прадедов и память нашей Победы в Великой Отечественной войне, а другая половина Украины не пытается звать на территорию общей Украины американские войска. Блок НАТО. Пока этого не происходит тишь да гладь. То, что снимают табличку маршала Победы, глумятся над ней — за это индивидуальную ответственность на территории Украины несет президент», — сказал Шерин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Одессе радикалы разбили вновь изготовленную памятную доску маршалу Георгию Жукову при попытке группы активистов повесить ее на прежнее место на здании, откуда ее недавно демонтировали представители радикальных националистических организаций.

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