Москва, 10 февраля 2020, 15:33 — REGNUM Украина сможет ужиться в одном государстве, если будет общественный договор, гарантом которого будет выступать президент, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Одессе радикалы разбили вновь изготовленную памятную доску маршалу Георгию Жукову при попытке группы активистов повесить ее на прежнее место на здании, откуда ее недавно демонтировали представители радикальных националистических организаций.
Читайте ранее в этом сюжете: В Одессе радикалы разбили и выбросили новую памятную доску маршалу Жукову