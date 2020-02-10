Дамаск, , 15:37 — REGNUM Наблюдательный пункт турецких войск в сирийской провиции Идлиб был атакован армией Сирии. Об этом сообщает 10 февраля телеграм-канал «Военный обозреватель».

Удар по военному объекту Турции был совершён в районе города Тафтаназа, который расположен в 17 км к северо-востоку от города Идлиб. Турецкая армия открыла ответный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка сирийских правительственных сил предупредила о подготовке поддерживаемых Турцией джихадистов к крупному контрнаступлению в провинциях Идлиб и Алеппо.

Читайте также: Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии