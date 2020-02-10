Эр-Рияд, , 15:38 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль Сауд провел переговоры с генеральным секретарем Совета Сотрудничества арабских государства Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом аль-Хаджрафом, об этом 10 февраля сообщает агентство SPA.

Монарх поздравил аль-Хаджрафа с назначением на столь высокий пост, которое произошло 10 декабря 2019 года. Чиновник официально вступит в должность только в апреле 2020 года.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию в регионе. Во время переговоров присутствовали высокопоставленные чиновники королевства.

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