Киев, , 15:28 — REGNUM Санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, занимавшихся делом задержанных в Керченском проливе украинских моряков, готовят власти Украины. Об этом сообщает 10 февраля украинское «Общественное» издание со ссылкой на министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц.

Санкции грозят также правоохранителям, которые в ноябре 2018 года задержали в Чёрном море украинских моряков, нарушивших границу РФ. Всего они инициированы в отношении нескольких десятков человек.

Документ направили на согласование, после чего его вынесут на рассмотрение украинского правительства. Если документ примут, Совет национальной безопасности и обороны Украины сможет утвердить решение о применении санкций, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу украинских моряков.