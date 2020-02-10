Яунде, , 15:24 — REGNUM Избирательные участки в Камеруне были закрыты в воскресенье, 9 февраля, в 18:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу). Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, официальные результаты давно откладываемых выборов в парламент и местные администрации ожидаются в течение двух недель.

Отчеты наблюдателей указывают на плохую явку на фоне частичного бойкота со стороны представителей сепаратистского движения, а также вспышек насилия.

В англоязычных регионах Камеруна, где в течение нескольких лет происходили беспорядки, сообщалось о столкновениях в городе Муюка, свидетели также сообщали о выстрелах в городах Буэа и Кума.

Напомним, что ранее на этой неделе боевики-сепаратисты в англоязычных регионах приказали заблокировать доступ к помещениям, где должно пройти голосование, а некоторые жители покинули свои дома, опасаясь возможной конфронтации между боевиками и силами безопасности.

Кроме того, оппозиционная партия MRC отказалась выдвигать кандидатов и призвала своих последователей бойкотировать выборы.

Эксперты считают, что вероятность того, что правящая партия президента Поля Бийи потеряет контроль над парламентом, отсутствует.