Москва, 10 февраля 2020, 15:16 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно сохранить миф о себе как о миротворце, но на самом деле он не спешит заканчивать войну в Донбассе, считает политолог Никита Данюк. Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа Римский Франциск назвал его «президентом мира».
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