Москва, , 15:16 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно сохранить миф о себе как о миротворце, но на самом деле он не спешит заканчивать войну в Донбассе, считает политолог Никита Данюк. Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Давайте попробуем деконструировать его образ. Мы помним, что он выдвигался в президенты Украины как президент мира. И для него теперь важно не мир принести на Украину, а сохранить вокруг себя миф о том, что он президент мира. Этот миф позволяет ему, с одной стороны, не решать проблему на Украине. Нынешняя война на Украине — это политический базис украинской государственности после Майдана. Это не только американцы. Политики, олигархи и националисты благодаря этой войне могут списать любые ошибки», — сказал Данюк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа Римский Франциск назвал его «президентом мира».

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