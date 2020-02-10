Киев, , 15:12 — REGNUM Киев не планирует назначать посла Украины в России, сообщила 10 февраля пресс-служба МИД Украины в ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — сказано в ответе.

В пресс-службе также рассказали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не вносил кандидатуру посла Украины в РФ на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос обмена послами между странами обсуждается только на уровне отдельных экспертов. Предметный разговор на эту тему не ведётся.

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