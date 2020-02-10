Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Россия специально устроила так, чтобы Грузия не смогла вступить в блок НАТО, но его не должна пугать интеграция Грузии в Североатлантический альянс. Об этом 10 февраля заявила депутат Европарламента из Чешской парии Маркета Грегорова в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

По мнению евродепутата, Россия якобы «оккупировала» часть территории Грузии, чтобы помешать ей вступить в НАТО, так как в альянс не принимают страны, у которых имеются территориальные споры. Но Грегорова уверена, что в военный блок надо принимать кавказскую страну, так как это приведет к деэскалации конфликта, которая сейчас там якобы происходит.

«Так или иначе, я, действительно, думаю, что если НАТО выразит свою поддержку, то это поспособствует развитию событий и приведет к деэскалации ситуации. Также я думаю, что альянс не должен быть таким напуганным», — сказала Грегорова.

Напомним, «оккупацией» в Грузии называют признание Москвой суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Это было сделано после нападения грузинской армии на жителей Цхинвала. Тогда Россия вмешалась в конфликт, чтобы остановить агрессию Тбилиси. В Европе и США политики предпочитают не говорить, после каких событий были признаны новые республики и предпочитают в «агрессии» обвинять Россию.

Также официальные лица Грузии в конце 2019 г. начали заявлять об эскалации обстановки на границе с Южной Осетией и Абхазией. Это было вызвано возведением забора и закрытия некоторых пропускных пунктов со стороны республик.