Багдад, , 15:00 — REGNUM Информация СМИ о начале вывода США своих войск с 15 иракских баз не соответствует действительности. Об этом 10 февраля заявил официальный представитель Объединенного командования Вооруженных сил Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

«Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности, — цитирует его РИА Новости. — В Ираке никогда и не было такого количества американских баз».

Напомним, ранее агентство Al Arabia сообщило, что власти США приступили к выводу своих вооруженных сил из Ирака. Журналисты сообщили, что американские военнослужащие «будут выведены с 15 баз, расположенных на территории Ирака».

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