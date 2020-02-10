Подгорица, 10 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Около 53 тысяч приняли участие в протестных шествиях священников и прихожан Сербской православной церкви в черногорских городах. Таковы предварительные данные управления полиции страны по акции 9 февраля.
По сравнению с прошлым воскресеньем (2 февраля), число было немного ниже, тогда собралось около 70 тысяч протестующих против принятого в конце декабря 2019 года закона о свободе вероисповедания, который по мнению СПЦ является дискриминационным.
Богослужения и протестные шествия организовываются каждые четверг и воскресенье.
В в минувший четверг 6 февраля в шествиях приняли участие около 30 тысяч человек.
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