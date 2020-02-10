Багдад, , 14:52 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака Муктада ас-Садр заявил, что протестующие мужчины не должны высказывать свою гражданскую позицию вместе с женщинами, об этом 10 февраля он сообщил на своей странице в Twitter.

Духовный лидер опубликовал правила, по которым манифестанты должны протестовать против правительства.

В социальных сетях подобную оригинальную идею от Муктады ас-Садра уже высмеяли сотни людей.

Напомним, ранее шиитский лидер сам был активным сторонником протестов, но после назначения нового премьер-министра страны призвал своих сторонников прекратить демонстрации. Теперь он дает лишь советы тем, кто с улиц не ушел.

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