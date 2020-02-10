Кишинёв, , 14:45 — REGNUM Заявление главы МИД Молдавии Аурелиу Чокоя о том, что Россия в 1992 году остановила кровопролитие на Днестре, вызвало настоящую истерику среди русофобских СМИ, политиков и экспертов в Молдавии. Как заявил ИА REGNUM молдавский эксперт Игорь Толмач, первыми скандал начали раздувать финансируемые Румынией русофобские СМИ, потом подключились политики-маргиналы, а несколько так называемых комбатантов (участников молдавской агрессии против ПМР 1992 года — прим. ИА REGNUM) провели пикет у здания правительства с требованием отставки «предателя» Чокоя.

«И вот, наконец, в этот истеричный хор включился лидер Платформы DA Андрей Нэстасе. Он потребовал отставки Чокоя за «тяжкое оскорбление, нанесенное ветеранам войны на Днестре» и «предательство Родины». На этом Нэстасе не остановился и заявил, что Чокой «бросил вызов исторической правде и выступил на стороне чужаков и оккупантов», — отметил Толмач.

Нэстасе также призвал президента Молдавии Игоря Додона отправить Чокоя в отставку, если тот не уйдет сам. Чокой, а вслед за ним и Додон заявили, что слова главы МИД неверно интерпретировали.

«Слова Чокоя действительно вырвали из контекста. А вот контекст-то как раз весьма интересен и показателен в плане того, что собой представляет правительство «пророссийского» Додона. На самом деле Чокой заявил, что война на Днестре была «спровоцирована определенными сепаратистскими силами в приднестровском регионе». Он также сказал, что эти «сепаратистские силы» поддерживались и подпитывались оружием со складов российской армии. Еще раз: ключевой чиновник Додона заявил, что войну развязало Приднестровье, а Россия его в этом поддержала. Это сильно отличается от того, что тот же Додон говорит в Москве, не так ли?» — отметил Толмач.

Эта ситуация, по словам эксперта, очень хорошо демонстрирует суть и окрас всего политического класса Молдавии: «Чиновник Додона в угоду нацистским настроениям делает антиприднестровское и антироссийское заявление. Но за это получает шквал критики со стороны еще более кровожадных националистов, которые до сих пор больны идеей реванша за войну 1992-го. А Додон начинает оправдываться и говорить, что его правительство не так поняли, то есть стало быть Россия вовсе не останавливала кровопролитие на Днестре? И вот в этом политическом гадюшнике Москва уже много лет пытается искать «партнеров» и «друзей». И вот что удивительно — находит!»

Напомним, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами).

По официальным данным Кишинёва, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

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