Ташкент, , 14:39 — REGNUM Порядок применения в Узбекистане вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) утвержден министерством здравоохранения республики, сообщает 10 февраля издание Norma.uz.

В документе указано, что ВРТ проводится по добровольному согласию мужчины и женщины, а учреждения здравоохранения сохраняют конфиденциальность информации.

Пациентам предстоит пройти пять видов первичного обследования для определения необходимости применения ВРТ. Если после лечения беременность не наступила в течение 9−12 месяцев, пациентов направляют на ВРТ. Документ также определяет возрастные особенности и противопоказания.

Напомним, 11 марта 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о репродуктивном здоровье, который регулирует отношения в области охраны репродуктивного здоровья.

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