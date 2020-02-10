Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американский Центр стратегических и международных исследований, расположенный в Вашингтоне, опубликовал 6 февраля 2020 года материал под названием «Неудобные уроки: переоценка ракетного удара Ирана». Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Приведём полную цитату из комментария издания: «Почти месяц прошёл с тех пор, как Иран атаковал американские войска в Ираке шквалом баллистических ракет. Поскольку теперь стало известно значительно больше информации, представляется целесообразным провести переоценку.

Первоначально охарактеризованный как символический акт, от которого следует отмахнуться, более новая информация показывает, что нападения имели более серьёзные последствия. Имеющиеся данные, например, больше не подтверждают прежние оценки того, что Иран прилагал особые усилия, чтобы избежать убийства американцев.

Эти нападения также показывают, что иранские войска, оснащённые баллистическими ракетами, как в техническом, так и в оперативном плане, потенциально способны нанести серьёзный ущерб военным операциям Соединённых Штатов и их партнёров на Ближнем Востоке.

Наконец, нападение показывает, что Иран терпимо относится к стратегическому риску и в меньшей степени сдерживается угрозой военных действий США. Эта новая ситуация может потребовать от Соединённых Штатов скорректировать свою позицию в отношении передового развёртывания сил в регионе».